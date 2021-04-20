Advertisements

سامح عاشور: وزير التعليم فشل في الرد على استفسارات لجنة التعليم بمجلس الشيوخ

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:23 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
شيماء حسن
Advertisements
كشف النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، عن أسباب رفض المجلس لمشروع قانون تطوير الثانوية العامة والذي طاله عوار دستوري في المادتين 9 و19 من مشروع القانون.

وقال "عاشور" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" الاثنين، إن هذا القانون أصابه العوار في نص المادة 28 مكرر بجدولة الثانوية العامة على ثلاث سنوات بحيث يكون متوسط الثلاث هو المجموع العام".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا المشروع صدم مجلس الشيوخ لأنه مخالفة صريحة لمبدأ تكافؤ الفرص ومجانية التعليم، ويجعل الأسر المصرية تعيش مأساة لمدة ثلاث سنوات فبدل سنة واحدة ويزيد الضغط على الطلاب والأسر وما هي جدوى طرحه لتطبيقه، كما أن فكرة التحسين بالرسوم قد لا توافق كل الناس وهنا هيكون فيه ناس عندها هذه الفرصة وفيه ناس ميكونش عندها هذه الفرصة وهذا يخالف مبدأ تكافؤ الفرص".

وتابع: "وزير التربية والتعليم فشل في الرد على استفسارات أعضاء اللجنة العامة في مجلس الشيوخ، ولم يجب على أي تساؤل من هذه التساؤلات سواء عدم الدستورية أو عدم الجدوى وتحدث فقط أنه عنده فكرة تطوير التعليم وإحنا لا نعرفها، وقامت لجنة التعليم بجهد كبير نقدره ونثمنه، ونحتاج إلى تشكيل لجنة علمية لدراسة أزمة التعليم في مصر ونضع خطوط جذرية من الألف إلى الياء وتهتم بتطوير المعلم لأنه لا تطوير تعليم بدون تطوير المعلم، وفي حالة تم رفض هذا المشروع من مجلس النواب لا يجوز إعادة طرحه قبل سنة أخرى".

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري من بيريز على إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 24 دقيقة

"الري" تكشف حجم المياه التي ستصل مصر عقب الملء الثاني للسد

منذ ساعة و نصف

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يهزم الأهلي 18-17 ويفوز بدوري اليد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يوم

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ حوالي 10 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من الزمالك على حكم لقاء القمة

منذ نصف ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ حوالي 5 ساعات

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من برشلونة على مشاركته في دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 40 مريضا بكورونا وارتفاع في الإصابات اليومية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بطلب من الخطيب.. جلسة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 40 مريضا بكورونا وارتفاع في الإصابات اليومية

12:50 ص

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

10:37 م

تعليق ناري من بيريز على إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

02:00 ص

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

05:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر