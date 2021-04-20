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سامح عاشور: وزير التعليم فشل في الرد على استفسارات لجنة التعليم بمجلس الشيوخ
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:23 ص
شيماء حسن
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كشف النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، عن أسباب رفض المجلس لمشروع قانون تطوير الثانوية العامة والذي طاله عوار دستوري في المادتين 9 و19 من مشروع القانون.
وقال "عاشور" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" الاثنين، إن هذا القانون أصابه العوار في نص المادة 28 مكرر بجدولة الثانوية العامة على ثلاث سنوات بحيث يكون متوسط الثلاث هو المجموع العام".
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا المشروع صدم مجلس الشيوخ لأنه مخالفة صريحة لمبدأ تكافؤ الفرص ومجانية التعليم، ويجعل الأسر المصرية تعيش مأساة لمدة ثلاث سنوات فبدل سنة واحدة ويزيد الضغط على الطلاب والأسر وما هي جدوى طرحه لتطبيقه، كما أن فكرة التحسين بالرسوم قد لا توافق كل الناس وهنا هيكون فيه ناس عندها هذه الفرصة وفيه ناس ميكونش عندها هذه الفرصة وهذا يخالف مبدأ تكافؤ الفرص".
وتابع: "وزير التربية والتعليم فشل في الرد على استفسارات أعضاء اللجنة العامة في مجلس الشيوخ، ولم يجب على أي تساؤل من هذه التساؤلات سواء عدم الدستورية أو عدم الجدوى وتحدث فقط أنه عنده فكرة تطوير التعليم وإحنا لا نعرفها، وقامت لجنة التعليم بجهد كبير نقدره ونثمنه، ونحتاج إلى تشكيل لجنة علمية لدراسة أزمة التعليم في مصر ونضع خطوط جذرية من الألف إلى الياء وتهتم بتطوير المعلم لأنه لا تطوير تعليم بدون تطوير المعلم، وفي حالة تم رفض هذا المشروع من مجلس النواب لا يجوز إعادة طرحه قبل سنة أخرى".
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