سامح عاشور: وزير التعليم فشل في الرد على استفسارات لجنة التعليم بمجلس الشيوخ

كشف النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، عن أسباب رفض المجلس لمشروع قانون تطوير الثانوية العامة والذي طاله عوار دستوري في المادتين 9 و19 من مشروع القانون.





وقال "عاشور" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" الاثنين، إن هذا القانون أصابه العوار في نص المادة 28 مكرر بجدولة الثانوية العامة على ثلاث سنوات بحيث يكون متوسط الثلاث هو المجموع العام".





وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا المشروع صدم مجلس الشيوخ لأنه مخالفة صريحة لمبدأ تكافؤ الفرص ومجانية التعليم، ويجعل الأسر المصرية تعيش مأساة لمدة ثلاث سنوات فبدل سنة واحدة ويزيد الضغط على الطلاب والأسر وما هي جدوى طرحه لتطبيقه، كما أن فكرة التحسين بالرسوم قد لا توافق كل الناس وهنا هيكون فيه ناس عندها هذه الفرصة وفيه ناس ميكونش عندها هذه الفرصة وهذا يخالف مبدأ تكافؤ الفرص".



