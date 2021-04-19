شريك في اغتيال محمد مبروك.. من هو المقدم محمد عويس

ظهر الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف وهو يجسد دور المقدم محمد عويس، وهو المقدم المتهم بالتعاون لإغتيال العقيد محمد مبروك.



ويرصد "الفجر الفني" معلومات عن المقدم محمد عويس:



تعاون المقدم محمد عويس، مع عناصر الإخوان لإغتيال العقيد محمد مبروك وذلك من خلال إمدادهم بالمعلومات عن خط سير "مبروك" ومكان سكنه مما أدى إلى سهولة اغتياله بـ12 رصاصة عقب خروجه من منزله في مدينة نصر للذهاب إلى عمله.



واعترف محمد عويس في النيابة بأنه كان يحضر الجلسات الدينية وكان يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية ومساعدة القائمين عليها.



ومن المقرر أن تشهد الحلقة المقبلة من "الاختيار 2" حادث اغتيال العقيد محمد مبروك.