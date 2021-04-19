ماذا قدم قطاع ناشئين سيراميكا كليوباترا في 2021









قدم قطاع الناشئين في نادي سيراميكا كليوباتر، بقيادة العميد شامل دراز، رئيس القطاع، ومحمد سعيد المدير الفني، أداءً طيبًا في أولى مشاركاته في دوري الجمهورية، بعد صعود الفريق الأول إلى الدوري الممتاز، حاصدًا بطولات وإنجازات رائعة.





كان تصدير لاعبين إلى المنتخبات الوطنية، الانجاز الأبرز خلال الموسم الحالي، ولم يتوقف الأمر فقط عند حد انضمام قائد الفريق الأول عامر عامر، حارس المرمى، وأحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق، الى المنتخب الوطني، بل كانت هناك مساهمات أخرى مميزة، أبرزها انضمام محمود نبيل إلى المنتخب الأوليمبي، ومصطفى ميسي إلى منتخب الشباب، بالإضافة لترشيح أكثر من لاعب للمنتخبات الوطنية الثلاثة، الأول والأولمبي والشباب.





هذه النجاحات لم تأت من فراغ، بل كانت نتاج قناعة راسخة، واستراتيجية محددة، أرساها النائب محمد أبو العينين، رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، وطارق أبو العينين، المشرف العام على الكرة، من أجل خلق نواة حقيقية، تستهدف إنتاج وتصعيد اللاعبين الموهوبين إلى الفريق الأول، و في إطار الإيمان الكامل بأن النجاح الحقيقي، يبدأ من قاعدة تقوم على أساس صحيح.





وفي هذا الإطار، يولي نادي سيراميكا كليوباترا اهتماما خاصا وكبيرا بفريقي الشباب مواليد عام 1999، ومواليد ٢٠٠١، ويتابع معتز البطاوي، المدير الرياضي، كل عناصر عنبر الموهوبين في الفريقين، بالتنسيق بين الجهاز الفني، بقيادة هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول، ومحمد سعيد، المدير الفني لقطاع الناشئين، لانتقاء أفضل العناصر التي يمكن أن تساهم في دعم الفريق الأول، خاصة وأن نتائجهما مميزة، في ظل ما يزخر به الفريقان من مواهب شابة قادرة على إثبات ذاتها في قادم الفترات.





في اول مشاركة لفريق مواليد عام 1999 في دوري الجمهورية صعد الي المرحلة النهائية من الدوري، وحصل على المركز السادس بعد أن أقيمت المرحلة من دور واحد.





أما فريق مواليد 2001 فاحتل وصافة دوري الجمهورية بعد النادي الأهلي بفارق نقطة واحدة، وحسم الأهلي اللقب برصيد 19 نقطة، وحل سيراميكا كليوباترا ثانيا برصيد 18 نقطة، وكان قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالبطولة، ولكنه تفوق على العديد من الأندية الكبيرة.





وفي نفس السياق، يقدم فريق مواليد عام 2003، مباريات قوية للغاية في دوري الجمهورية، ويحتل حاليا المركز الخامس في جدول الترتيب بعد مرور 9 جولات من الدوري، ويضم بين صفوفه العديد من المواهب المميزة التي تستحق الفرصة الحقيقية في المستقبل.





في حين نجح فريق مواليد عام 2005 في الحصول على المركز الثاني، بينما حصد فريق مواليد 2007 البطولة، محتلا المركز الأول، وجاء فريق مواليد عام 2009 في المركز الثاني، وأنهى فريق مواليد 2011 البطولة في المركز الثاني.



