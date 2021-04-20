دبلوماسي سابق: مصر ليست ضد عملية التنمية في إثيوبيا (فيديو)

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تعليقا على الجولة الإفريقية لوزير الخارجية وسط تعثر مفاوضات سد النهضة، إن الزيارة على قدر كبير من الأهمية في الوقت الذي تشهد فيه مفاوضات سد النهضة أزمة.





وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الزيارة تتيح معلومات عن أسباب تعثر مفاوضات سد النهضة بسبب الموقف الإثيوبي، الذي أدى تعنته لفشل المفاوضات لمدة 10 سنوات كاملة.



