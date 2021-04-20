Advertisements

دبلوماسي سابق: مصر ليست ضد عملية التنمية في إثيوبيا (فيديو)

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 06:07 ص
السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي
أمنية فوزي
Advertisements
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تعليقا على الجولة الإفريقية لوزير الخارجية وسط تعثر مفاوضات سد النهضة، إن الزيارة على قدر كبير من الأهمية في الوقت الذي تشهد فيه مفاوضات سد النهضة أزمة.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الزيارة تتيح معلومات عن أسباب تعثر مفاوضات سد النهضة بسبب الموقف الإثيوبي، الذي أدى تعنته لفشل المفاوضات لمدة 10 سنوات كاملة.

وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر ليست ضد عملية التنمية في إثيوبيا، ولكن تريد أن يدار السد بشكل قانوني ملزم يضمن حقوق الأطراف الأخرى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة بوابة الفجر الفجر إثيوبيا

أخبار تهمك

بطلب من الخطيب.. جلسة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بيريز يحسم موقف راموس وزيدان ويرد على ضم هالاند ومبابي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ يوم

وزير النقل يطلب الحضور للبرلمان لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد

منذ ساعة و نصف

مبابي يوقف مفاوضات ريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري من بيريز على إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 40 مريضا بكورونا وارتفاع في الإصابات اليومية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يوم

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يهزم الأهلي 18-17 ويفوز بدوري اليد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يوم

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

دبلوماسي سابق عن تأخر مفاوضات سد النهضة: "أمر يثير القلق"

دبلوماسي سابق: القضية الليبية تهدد الأمن القومي العربي وليس مصر فقط

4 تصريحات مستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة (تسلسل زمني)

مفاوضات متعثرة ومشاورات خارجية.. أحدث مستجدات "سد النهضة"

دبلوماسي سابق: تصريحات "ترامب" بشأن سد النهضة كشفت تعنت أثيوبيا (فيديو)

اتهام مصر والسودان بتعطيل المفاوضات.. آخر استفزازات إثيوبيا بشأن سد النهضة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

05:56 م

وزير النقل يطلب الحضور للبرلمان لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد

05:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر