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ليدز يخطف تعادلا قاتلا أمام ليفربول ويحرمه من المربع الذهبي للبريميرليج

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
وكالات
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حرم ليدز يونايتد ضيفه ليفربول من الصعود إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل معه 1 / 1 اليوم الاثنين في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة.

 

وتقدم ليفربول بهدف سجله النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 31 ثم أدرك ليدز يونايتد التعادل بهدف للاعب دييجو لورينتي في الدقيقة 87 .

 

ورفع ليفربول رصيده إلى 53 نقطة ليظل في المركز السادس بفارق نقطتين خلف ويستهام صاحب المركز الرابع ونقطة واحدة خلف تشيلسي كما رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز العاشر.

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