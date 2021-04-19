نجم الأهلي يغيب عن التدريبات للإصابة

تغيب أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.









وخاض أيمن أشرف تدريبات منفردة على هامش المران بسبب إصابته بخشونة في الركبة والتي اشتكى منها في نهاية مباراة الأهلي بالأمس أمام الزمالك.





وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم دون راحة، في ظل ضغط جدول مباريات بطولة الدوري الممتاز، حيث يستعد الفريق لمواجهة سموحة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل بعد ٤٨ ساعة من مواجهة الزمالك، التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.







