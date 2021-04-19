ياسمين رئيس تهدد بالانفصال عن عمرو سعد في ملوك الجدعنة



علاقة الحب بين فاتن حرفوش "ياسمين رئيس" وسريّة "عمرو سعد" على وشك أن تنتهي، وذلك بعدما شجّعت عواطف صديقتها فاتن على التحدث مع سرية عن ضرورة الزواج بها في أسرع وقت، وأنها مازالت تنتظره وترفض الكثير من الرجال من أجله، وأن عليه أن يذهب اليوم ليقابل والدها ويتقدم لخطبتها رسميًا.



ولكن جاء رد فعل سرية على عكس ما توقعت، حيث أنه رفض الذهاب لخطبتها بسبب حالته المادية الصعبة، وأنه لا يُريد أن يظلمها معه، هذا ما اعتربته فاتن تخلّي عنها وهروب من الزواج، فطلبت منه أن لا يتحدث معها مرة أخرى، وأخبرته أن كل شيء بينهما انتهى.



ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.



ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.



ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا.