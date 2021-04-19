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محمد رمضان ينقذ والدته من فيضان عارم

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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شهدت الحلقة السابعة من مسلسل موسى، الكثير من الأحداث، فبدات بذهاب موسى لحبيبته نجاة، ليخبرها أنه حي، بعدما كانت تعتقد أن الإنجليز قتلوه وقاموا بتشيع جنازته.



ثم ضرب فيضان عارم، بلدة موسى، وغطى الماء جميع أرجاء البلدة، ويحاول موسى البحث عن نجاة وسط المياه، حتى عثر عليها.


يذكر أن مسلسل موسى، بطولة النجوم محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولى، وسيد رجب والكثير من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

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