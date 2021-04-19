Advertisements

جميلة عوض تكتشف خيانة باسل الخياط في حرب أهلية

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شهدت الحلقة السابعة حوارًا مؤثرًا بين تمارا ومريم، تحدثتا فيه عن علاقتهما وكيف تأثرت بالمشاكل بين مريم وعزيز، وتمكنت جميلة عوض بأدائها من الفوز بتعاطف المشاهدين، على الرغم من أفعالها، إلا أنها استطاعت إبراز الجزء الهش من "تمارا"، أو الجزء الحقيقي منها الذي يدفعها إلى الإساءة للآخرين، فهي مجرد طفلة هجرتها أمها، لتشعر بالرفض بعد ذلك طوال حياتها، وطاردها ذلك الشعور إلى منزل والدتها ليجبرها لاحقًا على العودة إلى منزل والدها حيث ضبطت الدكتور "يوسف" مع زوجة أبيها "نادين" التي كانت الشخص الوحيد الذي يعرف عنها كل شيء.


وعلى مدار الحلقات السابقة كان أداء جميلة عوض يكشف بسلاسة للمشاهدين أبعاد مختلفة من شخصية "تمارا"، أوضحت الصراع الذي تعيشه بين شعورها بالذنب وحاجتها الملحة للإنتقام من الجميع، فلا يزال الجمهور في حالة من الحيرة تجاه "تمارا" ما بين التعاطف الشديد أو الكره الشديد.

وبعد ما تعرضت للضرب على يد "خالد"، خرجت "تمارا" من المستشفى لتواجه المزيد من الصدمات، إذ شعرت بالضيق والغيرة من "نور" التي تعيش مع والدتها "مريم" في منزلها فهل تعلمت تمارا الدرس أم ستصبح "نادين" أو "نور" ضحيتها القادمة؟


ويدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

تعرف على الأندية المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يوم

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يهزم الأهلي 18-17 ويفوز بدوري اليد

منذ أقل من ساعة

بشرة سارة للأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ أقل من ساعة

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 12 ساعة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم الصفقة السحرية

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أول تعليق من برشلونة على مشاركته في دوري السوبر الأوروبي

منذ أقل من ساعتين

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

شقيقة باسل خياط مدمنة مخدرات ضمن "حرب أهلية"

جميلة عوض تطرد النجمة يسرا من حفل عيد ميلادها

مسلسلات رمضان 2021.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من "حرب أهلية"

(الحلقة 1 من مسلسل حرب اهلية).. احداث وملخص الحلقة الاولى من مسلسل حرب اهلية.. هل ستنتقم يسرا من طليقها؟

جميلة عوض تبدأ رحلة الإبتزاز وتعلن الحرب على الجميع

ملخص احداث الحلقة الثانية من مسلسل "حرب أهلية"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

10:37 م

عاجل.. الزمالك يهزم الأهلي 18-17 ويفوز بدوري اليد

11:33 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

05:56 م

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

09:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر