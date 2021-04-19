Advertisements

أسهم أوروبا تهبط عن ذرى قياسية مع صعود العملات

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:13 م
بوابة الفجر
Advertisements
تراجعت الأسهم الأوروبية قليلا عن مستويات ذروة قياسية اليوم الاثنين، متأثرة باستهلال ضعيف للمعاملات الأميركية وموجة صعود لأسعار العملات، مما طغى على حالة التفاؤل حيال بداية قوية لموسم نتائج الشركات.

وبعد تحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي يوم الجمعة، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغير يذكر، لكنه نزل حوالي 0.3% عن ذروته القياسية التي سجلها فى وقت سابق من الجلسة.

تصدر الخسائر مؤشر قطاع السيارات ومكوناتها، وهبط 1.6% بعد صعوده 2% في الجلسة السابقة، وتلاه قطاع التكنولوجيا.

عزا كونور كامبل، المحلل لدى سبريدكس، تراجع ستوكس 600 بعد الظهر إلى صعود اليورو والجنيه الإسترليني مستغلين تراجع الدولار.

وينال صعود العملات المحلية في العادة من أسهم الشركات التي تتركز أعمالها في الخارج.

وأضاف أن أوروبا شهدت أيضا بعض البيع لجني الأرباح بعد أن فتحت السوق الأميركية على انخفاض، لينزل المؤشر داو جونز الصناعي عن ذرى قياسية جديدة.

وتابع "الأسواق عند مستويات مرتفعة قوية حاليا، وفي ضوء أنه يوم هادئ على صعيد البيانات، فمن غير المدهش أن نرى الأسواق تتراجع قليلا."

ونزل المؤشر داكس الألماني عن مستويات مرتفعة جديدة في أسوأ أداء يومي له في شهر.

وتأثرت المعنويات سلبا بزيادة جديدة في إصابات كوفيد-19 عالميا.

أخبار تهمك

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من برشلونة على مشاركته في دوري السوبر الأوروبي

منذ أقل من ساعة

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 22 ساعة

كهربا: أنا أحسن لاعب في مصر ولكن!

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ حوالي 7 ساعات

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 11 ساعة

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم الصفقة السحرية

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

09:57 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

05:56 م

أول تعليق من برشلونة على مشاركته في دوري السوبر الأوروبي

10:24 م

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر