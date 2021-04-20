وزير القوى العاملة: لم نفتح باب التسجيل لمنحة العمالة غير المنتظمة مرة أخرى

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن حقيقة فتح باب التسجيل لمنحة العمالة غير المنتظمة.





وقال "سعفان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الاثنين: "سمعنا أن هناك بعض المواقع التي تتصل بالمواطنين وتبلغهم بالحصول على منحة 500 جنيه بشرط شحن كارت بـ100 جنيه".





وأضاف وزير القوى العاملة: "خلال الشهرين الماضيين كنا نحذر المواطنين من المواقع والتسجيل عليها بالرقم الرقمي لأن هذا يتنافى مع النواحي الأمنية وقد يُساء استغلالها بشكل أو بآخر، ولا نية في الفترة الحالية لفتح باب التسجيل لمنحة العمالة غير المنتظمة، وسنعلن في حينه إذا أعيد فتح باب التسجيل بناء على توصيات رئيس مجلس الوزراء".





وتابع: "هذه المنحة تمت على مرحلتين، كل مرحلة كانت ثلاث شهور بـ500 جنيه، وعدد المسجلين في المرحلة الثانية مليون و600 ألف شخص والتكلفة قاربت 6 مليارات جنيه، وعدد المسجلين كان 2 مليون وفي المرحلة الثانية 4 ملايين، وحتى الآن ما قام بالتسجيل ما يقرب من 2 مليون ولكن حجم العمالة أكثر".



