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برلمانية: تقدمت ببيان عاجل لاستدعاء وزير النقل في مجلس النواب

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:16 ص
النائبة أميرة العادلي
النائبة أميرة العادلي
أمنية فوزي
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قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تقدمت ببيان عاجل يستدعي رد وزير النقل حول حادث قطار طوخ، معلقة: "الحادث كبير، وليس الحادث الأول.. هناك 4 حوادث من 26 مارس وحتى الآن، ويجب أن يكون هناك بيانًا عاجلًا، وتساؤل سياسي؛ لعدم تكرار الحوادث المماثلة".

وتابعت "العادلي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "عندنا مشكلة بتتكرر بشكل كبير، وعايزة أعرف مين المسؤول عنها وليه بتتكرر.. نتحدث على مرفق يستخدمه ملايين المصريين، ولن نقبل بتكرار حادث يودي بحياة المصريين".

وأضافت: "لن نعلم حتى الآن ما أسباب الحوادث المتكررة"، لافتة إلى أن إصلاح المنظومة مرتبط بالعنصر البشري، مؤكدة أن كل وزير مسؤول سياسيًا عن توفير الآمان للمواطنين، متابعة: "المناقشة والتساؤل هو حق أصيل للبرلمان، ويجب أن نتأكد أن المواطن يستخدم وسيلة آمنة".

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