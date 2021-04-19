Advertisements

"JPMorgan" يدعم الدوري الأوروبي الجديد بنحو 3.5 مليار يورو

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
Advertisements
قوبلت مسابقة كرة القدم الانفصالية الجديدة المعروفة باسم الدوري الأوروبي الممتاز بانتقادات ومقاومة واسعة النطاق من لاعبين سابقين وسياسيين وهيئات حاكمة ومحللين ومشجعين.

وتم الإعلان عن الدوري يوم الأحد، وهو مصمم لمنافسة شكل UEFA Champions League، والذي يعد حاليًا أكبر مسابقة سنوية للأندية في أوروبا.

وقام اثنا عشر فريقًا من أغنى الفرق الأوروبية بالتسجيل كأعضاء مؤسسين للدوري الجديد وتم دعمه بمبلغ 6 مليارات دولار في تمويل ديون من JPMorgan.

الفرق التي وافقت على اللعب في الدوري هي كالتالي:

من إنجلترا: مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام وتشيلسي وأرسنال.

ومن إسبانيا: برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

ومن إيطاليا: يوفنتوس وميلان وانتر ميلان.

وسيتم منح الفرق التأسيسية الثرية بالفعل في ESL مجتمعة 3.5 مليار يورو (4.2 مليار دولار) للإنفاق على استثمارات البنية التحتية من قبل جي بي مورجان.

وسيحصلون أيضًا على مكافأة ترحيبية تصل إلى 300 مليون يورو لكل منهم للانضمام إلى الدوري الممتاز، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

من ناحية أخرى ارتفعت أسهم مانشستر يونايتد المدرجة في نيويورك بنسبة 8% في السوق الأولي بعد إعلان ESL ، بينما ارتفعت أسهم يوفنتوس في إيطاليا بنحو 14%.

أخبار تهمك

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

أول تعليق من برشلونة على مشاركته في دوري السوبر الأوروبي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ ساعة و 23 دقيقة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم الصفقة السحرية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ حوالي 7 ساعات

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

كهربا: أنا أحسن لاعب في مصر ولكن!

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 22 ساعة

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

09:57 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

05:56 م

أول تعليق من برشلونة على مشاركته في دوري السوبر الأوروبي

10:24 م

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر