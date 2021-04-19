"JPMorgan" يدعم الدوري الأوروبي الجديد بنحو 3.5 مليار يورو

قوبلت مسابقة كرة القدم الانفصالية الجديدة المعروفة باسم الدوري الأوروبي الممتاز بانتقادات ومقاومة واسعة النطاق من لاعبين سابقين وسياسيين وهيئات حاكمة ومحللين ومشجعين.





وتم الإعلان عن الدوري يوم الأحد، وهو مصمم لمنافسة شكل UEFA Champions League، والذي يعد حاليًا أكبر مسابقة سنوية للأندية في أوروبا.





وقام اثنا عشر فريقًا من أغنى الفرق الأوروبية بالتسجيل كأعضاء مؤسسين للدوري الجديد وتم دعمه بمبلغ 6 مليارات دولار في تمويل ديون من JPMorgan.





الفرق التي وافقت على اللعب في الدوري هي كالتالي:





من إنجلترا: مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام وتشيلسي وأرسنال.





ومن إسبانيا: برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد.





ومن إيطاليا: يوفنتوس وميلان وانتر ميلان.





وسيتم منح الفرق التأسيسية الثرية بالفعل في ESL مجتمعة 3.5 مليار يورو (4.2 مليار دولار) للإنفاق على استثمارات البنية التحتية من قبل جي بي مورجان.





وسيحصلون أيضًا على مكافأة ترحيبية تصل إلى 300 مليون يورو لكل منهم للانضمام إلى الدوري الممتاز، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز.





من ناحية أخرى ارتفعت أسهم مانشستر يونايتد المدرجة في نيويورك بنسبة 8% في السوق الأولي بعد إعلان ESL ، بينما ارتفعت أسهم يوفنتوس في إيطاليا بنحو 14%.