دينا الشربيني تتحالف مع عناصر بعائلة السيوفي للانتقام في "قصر النيل"

تصاعدت وتيرة المفاجآت في الحلقة السابعة من مسلسل قصر النيل، وذلك بعدما ذهبت كاميليا "دينا الشربيني" إلى شفة المقدم خالد نوح "أحمد مجدي" لتخبره أن نبيل السيوفي "نبيل عيسى" هو آخر من كان في غرفة منصور السيوفي "صبري فواز" قبل مقتله، وأنهما تناقشا حول سيدة تُدعي شهيرة وأن طفلها هو ابن منصور وأن عليه الاعتراف به وإعادة توزيع الثروة، بينما أنكر منصور القصة تمامًا، ولم يعترف بالأمر.



كما حاولت كاميليا شق الصف بين سعاد "ناردين فرج" وعايدة "ريهام عبد الغفور"، فبعد أن شاهدت شجارهما سويًا، قررت التقرّب من سعاد وتشجيعها على الرد ومواجهة تسلط عايدة، وفي الوقت نفسه تضغط دينا الشربيني على أخيها منير "عمرو السعيد" ليحصل على معلومات عن كنز السيوفي المفقود باستدراج عفاف "فاطمة عادل" لمعرفة حقيقة إخفاء والدها ممدوح "محمود البزاوي" للصناديق الذهبية.



وقد صدر قرار تأميم مصنع السيوفي كما هو متوقع، ولكن رفض ممدوح مجلس إدارة المصنع، ليُعين المقدم خالد نوح الإبن الأصغر لفهمي السيوفي "محمد حاتم" بدلًا منه وعلى الرغم من كونه شيوعي.



وعلى عكس أحداث المسلسل نشرت النجمة دينا الشربيني على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورًا تجمعها بالنجمة ريهام عبد الغفور من كواليس تصوير المسلسل، النجمة من خلال الصور عن حبها وسعادتها في العمل مع ريهام عبد الغفور، مما يعكس أجواء التعاون والصداقة في كواليس قصر النيل.



ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.



ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.



يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام