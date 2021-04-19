نيكول سابا تتسبب في حادث للنجم كريم فهمي ببرنامج "خمس نجوم"

استضاف برنامج " خمس نجوم" النجمه نيكول سابا ضيفه الحلقه السابعه اليوم.



دخلت الفنان نيكول سابا في نوبة من الخوف والتوتر خلال أحداث حلقه اليوم من برنامج المقالب "خمس نجوم" على قناة MBC مصر، ووقعت مشادة كلامية بينها وبين الفنانة غاده عادل لانها كانت المشاركه في المقلب



ووقعت نيكول سابا نفسها في موقف صعب، عندما حاول الجميع إقناعها بأنها تسببت بقيادتها السريعة في إصابة الفنان كريم فهمي في حادث سيارة وتعرضه لحروق شديدة، لتعلق بعد وقوع المقلب قائلة "مش حأنسى المقلب، أكلتها".





الجدير بالذكر أن المقلب يقوم في كل حلقه علي استدراج الضيف إلي مكان معين ويتم عمل فيه المقلب بأسلوب كوميدي غير متوقع.