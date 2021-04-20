"الري": إثيوبيا تخفيض منسوب المياه أمام السد للبدء في تنفيذ الملء الثاني

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري إن إثيوبيا تقوم بإجراءات أحادية في ملء سد النهضة دون الرجوع لدولتي المصل، موضحا أن نهر النيل هو نهر دولي عابر للحدود ويخضع للقوانين الدولية التي من بينها عدم الإضرار بدولتي المصب.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "إثيوبيا تقوم بتخفيض منسوب المياه أمام السد بهدف البدء في تنفيذ عملية الملء الثاني للسد".



ونوه بأن تم رصد مشاكل متعددة في إنشاء السد الإثيوبي، موضحا أنه ليس له قدرة على توليد الكهرباء، ولن يولد الكهرباء



وأكد أن مصر حريصة على اتفاق يوضح ملء وتشغيل لخدمة الأجيال القادمة، لافتا إلى أن الملء الثاني للسد أسوأ سيناريو سعت إليه أثيوبيا.

