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بشرة سارة للأهلي قبل مواجهة سموحة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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بدأ علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي داخل ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

ويقوم معلول بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة سموحة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وركز الجهاز الفني على الجانب البدني للمجموعة التي لم تشارك في مباراة الزمالك أمس، التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

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