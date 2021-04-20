نائبة بـ"الشيوخ": مشروع قانون تطوير الثانوية العامة ليس جديدًا

قالت النائبة نهي فتحي، عضو مجلس الشيوخ، إنه تم رفض مشروع قانون تطوير الثانوية العامة بعد دراسة لجنة التعليم له وبعد طرح أمام أعضاء المجلس اليوم.





وأضافت "نهى" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الاثنين إن مشروع القانون يهدف إلى تغيير نظام التقييم في الثانوية العامة إلى الثانوية التراكمية والتحسين وهو رجوع لأمر كان موجود في التسعينات.





وأشارت إلى أن مشروع قانون الثانوية العامة ليس جديدًا وتم تطبيقه في تسعينيات القرن الماضي، موضحة أن هذا المشروع يعيد فكرة الدروس الخصوصية، والتحسين يجعل الحدود الدنيا للكليات غير منطقية بعدما أصبحنا نرى مجاميع 101% أو تزيد.



