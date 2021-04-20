أحمد كريمة: شبهات الإرهاب والإرعاب ثقافة دخلت علينا من البترودولار (فيديو)

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر، إن ثقافة الإرهاب والإرعاب على حد تعبيره، دخلت على مصر من البترودولار والبترو ريال، والبترودرهم.





وتابع "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الاثنين، أنه يقدر المملكة العربية السعودية الشقيقية والشعب السعودي، لكن للأسف هناك كتاب سعودي منتشر في القاهرة منذ ربع قرن، لافتَا إلى أنه هذا الكتاب يكفر المسحيين، ويروج للكثير من الافكار الإرهابية.



