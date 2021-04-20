Advertisements
أحمد كريمة: شبهات الإرهاب والإرعاب ثقافة دخلت علينا من البترودولار (فيديو)
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 07:58 ص
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر، إن ثقافة الإرهاب والإرعاب على حد تعبيره، دخلت على مصر من البترودولار والبترو ريال، والبترودرهم.
وتابع "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الاثنين، أنه يقدر المملكة العربية السعودية الشقيقية والشعب السعودي، لكن للأسف هناك كتاب سعودي منتشر في القاهرة منذ ربع قرن، لافتَا إلى أنه هذا الكتاب يكفر المسحيين، ويروج للكثير من الافكار الإرهابية.
وطالب الجهات المعنية بسرعة مصادرة هذا الكتاب، خاصة أن الترويج للإرهاب لا يمكن أن يأتي في إطار حرية الرأي، مشيرًا إلى أنه لا يدري كيفية المساح بتداول هذا الكتاب في مصر.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements