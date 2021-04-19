الداخلية يواجه البنك الاهلي في أولى مبارياته الودية





يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية مبارياته الودية خلال فترة التوقف الحالية للقسم الثاني بمواجهة نظيرة فريق البنك الاهلي في التاسعة ونصف من مساء الثلاثاء على الملعب الفرعي بستاد القاهرة استعداداً لعودة المباريات الرسمية .



وكان فريق الداخلية قد عاد للتدريبات يوم 14 أبريل الجاري على ملعب السكة الحديد عقب الحصول على راحه استمرت أسبوعين منذ المباراة الأخيرة أمام فريق السكة الحديد، والتي انتهت بفوز السكة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 9 أبريل الجاري على ملعب استاد السويس الجديد ضمن فعاليات الجولة الـ21 .



يتبقى للداخلية 9 مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من الترسانة وبتروجت والمريخ ومنتخب السويس وزد وطنطا وجمهورية شبين والزرقا وسرس الليان .



ويحتل الداخلية المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 35 نقطة جيث خاض 21 مباراة حقق خلالهم 8 إنتصارات فقط، كما تعادل في 10 مباريات، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وله 23 اهداف وإستقبل مرماه 19 هدف.



كما يخوض فريق الداخلية مباراته الودية الثانية أمام فريق سيراميكا، على ملعب حرس الحدود في التاسعة ونصف مساء يوم الأربعاء المقبل،.