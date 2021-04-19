Advertisements

نشوى مصطفى تدعم مسلسل "الطاووس"

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
Advertisements
دعمت الفنانه نشوي مصطفي أبطال مسلسل " الطاووس" بعد خبر بيان المجلس الاعلي للاعلام بالتحقيق مع أبطال العمل ووقفه لكثره الشكاوي اللي رفعت علي المسلسل.


نشرت الفنانه نشوي مصطفى منشورا علي حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" وعلقت قائله:" ادعم مسلسل الطاووس


الجدير بالذكر أن مسلسل " الطاووس " بطوله سهر الصايغ، جمال سليمان، هبه عبد الغني، خالد عليش، فرح الزاهد، احمد امام، عابد عناني، حليم، مهند حسني تاليف كريم الدليل اخراج روؤف عبد العزيز

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم الصفقة السحرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يهزم الأهلي 18-17 ويفوز بدوري اليد

منذ ساعة الا ربع

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يوم

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ حوالي 8 ساعات

بشرة سارة للأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ أقل من ساعة

تعرف على الأندية المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ ثلث ساعة

أول تعليق من برشلونة على مشاركته في دوري السوبر الأوروبي

منذ أقل من ساعتين

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

10:37 م

عاجل.. الزمالك يهزم الأهلي 18-17 ويفوز بدوري اليد

11:33 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

05:56 م

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

09:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر