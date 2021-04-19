نشوى مصطفى تدعم مسلسل "الطاووس"

دعمت الفنانه نشوي مصطفي أبطال مسلسل " الطاووس" بعد خبر بيان المجلس الاعلي للاعلام بالتحقيق مع أبطال العمل ووقفه لكثره الشكاوي اللي رفعت علي المسلسل.





نشرت الفنانه نشوي مصطفى منشورا علي حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" وعلقت قائله:" ادعم مسلسل الطاووس





الجدير بالذكر أن مسلسل " الطاووس " بطوله سهر الصايغ، جمال سليمان، هبه عبد الغني، خالد عليش، فرح الزاهد، احمد امام، عابد عناني، حليم، مهند حسني تاليف كريم الدليل اخراج روؤف عبد العزيز