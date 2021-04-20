الري: إثيوبيا تتهرب من عقد اتفاق قانوني ملزم (فيديو)

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن وجود الفيضان بشكل مرتفع أو منخفض أو متوسط سيحدث نوعًا من أشكال الضرر يختلف على حسب درجة الفيضان، مشيرا إلى أن مصر تتفاوض مع إثيوبيا على مدار 10 سنوات لتكون عملية الملء ليست مرتبطة بعدد سنوات معين، وإنما ترتبط بهيدرولوجيا النهر.





وأضاف "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الاثنين، إلى أن التصرف الأقصى لفتحات السد هي 50 مليون متر مكعب يوميا طبقا للمناسيب الحالية، وعندما سيتم تخفيض المناسيب لبدء عملية الإنشاء، ستنخفض الـ 50 مليون متر مكعب إلى 20 أو 25 مليون مترمكعب.





وكشف المتحدث باسم وزارة الري، أن الملء الثاني سيحدث فارق بقيمة 20 مليار متر مكعب على دولتي المصب مصر والسودان في حصى المياه، معقبا: "إحنا متعودين نحصل على 22 مليار متر مكعب، سنحصل على 2 مليار متر مكعب".





وتابع أن إثيوبيا تتهرب من عقد اتفاق قانوني ملزم، منوها بأن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا تؤكد أنهم مصرّين على أن يسيروا في طريق بمفردهم دون احترام للقانون الدولي.