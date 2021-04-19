عاجل.. الزمالك يهزم الأهلي 18-17 ويفوز بدوري اليد

توج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري لكرة اليد، بعد الفوز على غريمه الأهلي، في المباراة التي جمعتهما، لتحديد الفائز بلقب دوري المحترفين لكرة اليد لموسم 2020-2021.

وانتهى المباراة بفوز الزمالك على الأهلي بنتيجة 18 _17، وكان الزمالك أنهى الشوط الأول متفوقا على الأهلي بنتيجة 11_ 10.

وكان الأهلي والزمالك تعادلا يوم الجمعة الماضية، ليتم إقامة مواجهة فاصلة بينهما اليوم الإثنين، في لقاء حاسم.