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عاجل.. الزمالك يهزم الأهلي 18-17 ويفوز بدوري اليد
الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:33 م
الفجر الرياضي
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توج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري لكرة اليد، بعد الفوز على غريمه الأهلي، في المباراة التي جمعتهما، لتحديد الفائز بلقب
دوري المحترفين لكرة اليد لموسم 2020-2021.
وانتهى المباراة بفوز الزمالك على الأهلي بنتيجة 18 _17، وكان الزمالك أنهى الشوط الأول متفوقا على الأهلي بنتيجة 11_ 10.
وكان
الأهلي والزمالك تعادلا يوم الجمعة الماضية، ليتم إقامة مواجهة فاصلة بينهما اليوم
الإثنين، في لقاء حاسم.
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