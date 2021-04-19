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الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة محمد هاني

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  إن حالة محمد هاني لاعب الفريق مطمئنة إلى حد كبير، وإن اللاعب يسير بشكل جيد في البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يقوم بتنفيذه، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.

 

وأدى محمد هاني جلسة في «الجيم» ثم استكمل برنامجه التأهيلي بتنفيذ بعض الفقرات التدريبية المنفردة، على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

 

واشتكى محمد هاني من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية خلال الفترة الأخيرة.

 

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم دون راحة، في ظل ضغط جدول مباريات بطولة الدوري الممتاز، حيث يستعد الفريق لمواجهة سموحة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل بعد ٤٨ ساعة من مواجهة الزمالك، التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

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