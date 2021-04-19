طارق لطفي يكشف لـ"الفجر الفني" عن الصعوبات التي واجهته فى شخصية الشيخ "رمزي"





كشف الفنان طارق لطفى عن الصعوبات التي واجهته أثناء الاستعداد لشخصية الشيخ "رمزي"، التي يقدمها فى مسلسل "القاهرة كابول".





وقال طارق لطفي فى تصريح خاص ل"الفجر الفني"،"استعدت للشخصية من ورق الكاتب عبد الرحيم كمال، فهو كاتب مزج من أكثر من شخصية من رموز الإرهاب، واختيار ذكي منه عندما اختار اسم الشخصية "رمزي"، وبدأت التحدث معه ومع المخرج حسام على لفهم تفاصيل الشخصية أكثر، وأيضا قمت ببحث على الإنترنت لفهم هذه الرموز، لم أجد الكثير من هذه الرموز على الإنترنت، ولكني كنت أحاول أن أفهم كل تفصيلة فى هذه الشخصية الإرهابية".





وتابع "هذه الشخصيات الإرهابية لديها ثبات انفعالي غير عادي، قوة غير عادية وهدوء غير عادي، عكس أن الصورة التى رسمها الناس لهم، وهى أنهم أشخاص عنيفة وتتحدث بتشنج، فأنا لعبت الشخصية من هذا المنطقة وهى الهدوء والثبات الإنفعالى، فهذه كانت من الصعوبات فى الشخصية، وكنت قلق أن الناس لاتستقبل الشخصية بهذا الشكل لأنها متعودة على شكل معين ولكن الحمد لله، ردود أفعال الناس فاقت توقعاتي".





مسلسل القاهرة كابول بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع، وعدد أخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.



وتدور أحداث مسلسل القاهرة كابول حول ثلاث شخصيات مثيرة للجدل، أولهم طارق لطفي والذي يجسد دور الإرهابي، ويبحث عن تولي الخلافة، والثاني هو فتحي عبد الوهاب والذي يجسد دور الإعلامي، والثالث خالد الصاوي والذي يجسد دور ظابط الشرطة وتربط بينهم صداقة قديمة.