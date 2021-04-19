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تعرف على الأندية المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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قام 12 ناديًا بتأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي، ويرأسها فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، رغم وجود معارضة من الإتحاد الأوروبي بشأنها.

وستقام هذه البطولة على شكل دوري بمشاركة 20 فريقًا، منها 15 فريق بتصنيف "المؤسس"، و 5 فرق أخرى متغيرة كل موسم، تشارك بدعوة من الأندية المؤسسة.

وتحدد 12 فريق سيشاركون في النسخة الأولي من البطولة وهم: الأندية الست الكبار في إنجلترا، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال وليفربول وتوتنهام هوتسبير.

بالإضافة إلى برشلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد من إسبانيا، ويوفنتوس وميلان وانتر ميلان من إيطاليا، وامتنعت أندية فرنسا والمانيا من المشاركة، حيث كان من المفترض ان يكون باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ من ضمن هؤلاء الأندية.

وسيجري تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، كل مجموعة عشر فرق، على ان يتأهل الفرق الأربعة الأوائل في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وسيكون الدور ربع ونصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، على ان تكون المباراة النهائية واحدة فقط، وهو نظام مماثل للنظام الجديد الذي سيقره اليويفا على بطولة دوري أبطال أوروبا.

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