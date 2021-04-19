تعرف على الأندية المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي

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تعرف على الأندية المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي
الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:58 م
محمد سامي
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قام 12 ناديًا بتأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي، ويرأسها فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، رغم وجود معارضة من الإتحاد الأوروبي بشأنها.
وستقام هذه البطولة على شكل دوري بمشاركة 20 فريقًا، منها 15 فريق بتصنيف "المؤسس"، و 5 فرق أخرى متغيرة كل موسم، تشارك بدعوة من الأندية المؤسسة.
وتحدد 12 فريق سيشاركون في النسخة الأولي من البطولة وهم: الأندية الست الكبار في إنجلترا، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال وليفربول وتوتنهام هوتسبير.
بالإضافة إلى برشلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد من إسبانيا، ويوفنتوس وميلان وانتر ميلان من إيطاليا، وامتنعت أندية فرنسا والمانيا من المشاركة، حيث كان من المفترض ان يكون باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ من ضمن هؤلاء الأندية.
وسيجري تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، كل مجموعة عشر فرق، على ان يتأهل الفرق الأربعة الأوائل في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
وسيكون الدور ربع ونصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، على ان تكون المباراة النهائية واحدة فقط، وهو نظام مماثل للنظام الجديد الذي سيقره اليويفا على بطولة دوري أبطال أوروبا.
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