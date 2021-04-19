تعرف على ملخص الحلقة السابعة من مسلسل "موسى"







شهدت الحلقة السابعة من مسلسل موسى، الكثير من الأحداث، فبدات بذهاب موسى لحبيبته نجاة، ليخبرها أنه حي، بعدما كانت تعتقد أن الإنجليز قتلوه وقاموا بتشيع جنازته.







ثم ضرب فيضان عارم، بلدة موسى، وغطى الماء جميع أرجاء البلدة، ويحاول موسى البحث عن نجاة وسط المياه، حتى عثر عليها.





نجح موسى في العثور على نجاة، نقلها لمكان مرتفع، حتى اكتشفت إصابتها بجرح كبير ، بسب الفيضان ، كان ينزف كثيراً.





نزف الجرح حتى ماتت نجاة، ساد الحزن على موسى، وانتقل مع والدته و أبناء قريته، عبر مركب نيلى، وكانت حالة الحزن تسيطر عليهم.





عاشت شفيقة " مع "خوجاية أرمينية" فى أحد فنادق القاهرة، بعد فرارها خشية الفضيحة، عقب إتهام زوجها لها بالزنا.



يذكر أن مسلسل موسى، بطولة النجوم محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولى، وسيد رجب والكثير من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

