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لميس الحديدي: عبارة تصحبكم السلامة على تذاكر السكة الحديد أصبحت نكتة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:08 ص
لميس الحديدي
لميس الحديدي
أمنية فوزي
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قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إصلاح منظومة السكك الحديدية مرتبط بالعنصر البشري.

وأضافت "العادلي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل وزير مسؤول سياسيًا عن توفير الأمان للمواطنين، متابعة: "مسؤول عنه لحد جملة تصحبكم السلامة وهما مسافرين".

وردت الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: "عبارة تصحبكم السلامة على تذاكر السكة الحديد أصبحت نكتة".

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