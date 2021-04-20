أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-4-2021.. جنيهان ارتفاع بالمعدن الأصفر

ارتفعت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الثلاثاء 20-4-2021، ليصعد سعر المعدن الأصفر في الصاغة بنحو جنيهان حيث كانت شهدت ارتفاعات قوية علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي.









أسعار الذهب اليوم:

















وسجل سعر الذهب عيار 21 إلى 775 جنيه للجرام





حقق سعر الذهب عيار 24 إلى 885.75 جنيه للجرام





بلغ سعر الذهب عيار 18 إلى 664.25 جنيه





سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6790 جنيه.



