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وفاة ابن ماجد الكدواني في "ولاد ناس" وتصاعد سريع للأحداث

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت حلقة اليوم من مسلسل "ولاد ناس" أحداثا ساخنة، كان أبرزها فتح ضابط الشرطة تحقيقا مع الطفل «زين» بشأن حادث انقلاب أتوبيس المدرسة، وبعد ذلك ذهب والد ووالدة الطفل «رجب» للطبيب وأخبرهم بالحالة الصحية الخاصة بإبنهم، وأنهم اضطروا لاستئصال الطحال الخاص بالطفل، ما جعلهم في حالة من الحزن الشديد، وطلب ضابط الشرطة المكلف بالتحقيق فى حادث انقلاب أتوبيس المدرسة من الطبيب المعالج للطلبة تحليل كشف مخدرات لجميع المصابين فى الحادث.

كمت نشب خلاف كبير بين صبري فواز وزوجته أروي التي تلعب دورها الفنانة وفاء صادق بسبب اتهامها له بأنه مقصر في حقها وحق ابنها، وخاصة عما اتهمته بانه اب ليس علي ما يرام.

كما شهدت الحلقة الثامنة أحداث جديدة من أبرزها وفاة الطفل "آدم" نجل الفنان ماجد الكيدواني بسبب انقلاب أتوبيس المدرسة.

وانتهى مسلسل "ولاد ناس" الحلقة 8 بمكالمة لمديرة المدرسة «نجوان»، التي تجسد شخصيتها صفاء الطوخي، وتخبرها بنتيجة تقرير الطبيب الشرعي الخاص بالسائق المتوفى في حادث انقلاب اتوبيس المدرسة، وأن السائق كان متعاطٍ لأقراص «الترامادول» أثناء الحادث، ما يجعلها نهاية سعيدة.

واستعرض مسلسل «ولاد ناس» لغز انقلاب أتوبيس المدرسة الدولية على طريق الشيخ زايد، الذي لا يزال يحير المباحث وأيضا إدارة المدرسة، وأسفر عن إصابة 11 طالبا تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما، فضلا عن وفاة سائق الأتوبيس.

وتدور أحداث مسلسل "ولاد ناس" حول علاقة الآباء بالابناء خاصة في مراحل الدراسة الاولي، ويراجع أولياء الأمور أنفسهم من جديد حول معاملتهم النفسية والتربوية لأبنائهم، خاصة بعدما تنقلب حياتهم رأسا على عقب بعد حادث أتوبيس المدرسة، ودخول عدد كبير من الطلبة غرفة العمليات بالمستشفى.

مسلسل "ولاد ناس" إنتاج سكوير ميديا منى قطب وإبراهيم حمودة، ويعرض متزامنا على عدة قنوات مصرية هي "النهار، صدى البلد، المحور، القاهرة والناس، ten"، كما يعرض خارج مصر عبر قناة cbs السعودية ومنصات فيو.

الجدير بالذكر أن مسلسل "ولاد ناس" بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.

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