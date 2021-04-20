نائبة بـ"الشيوخ": لسنا ضد تطوير التعليم

قالت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعليقا على رفض مجلس الشيوخ لقانون التعليم الجديد لنظام الثانوية التراكمية، قائلًا: "لسنا ضد تطوير نظام التعليم، ولكن نحن بحاجة إلى تطوير حقيقي، ونحتاج أن نعمل على تطوير نظام التعليم شكل عام".





ولفتت "زكي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن التطوير لا يعتمد على تطوير فكرة التقييم فقط، منوهة بأن هناك عبء كبير على الأسرة والطاب في المرحلة الثانوية.





وأشارت إلى أن الطالب يحصل على 11 مادة في الصف الأول الثانوي، وهذا يحتاج إلى إعادة نظر، موضحة أن التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى المرحلة الثانوية ومجاني، مشيرة إلى أن نظام التحسين يحتاج إلى أموال، وبالتالي يجعله ينحصر على فئات معينة وليس الكل، لافتة إلى أن رسوم التحسين 5 آلاف جنيه.



