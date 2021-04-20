أبرزهم النجمة منى زكي.. الجمهور والفنانون يتصدون لمحاولات منع عرض "الطاووس"

منى زكي



تفاعلت عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على انستجرام، مع هاشتاج "ادعم مسلسل الطاووس" وهو الهاشتاج الذي أطلقه الجمهور لدعم المسلسل، حيث يدافع المسلسل عن المرآة وقضيتها وحقوقها، دون أي لفظ أو مشهد خادش للحياء أو يخرج أعين الجمهور.



وفاء عامر

كما تضامنت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت:"الطاووس.. ادعم مسلسل الطاووس"، وكذلك الفنانة ريهام عبد الغفور، وصفاء جلالى وأسماء أبو اليزيد.



هيثم سعيد

دعم أسرة مسلسل" الطاووس" عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل فيسبوك، قائلا: "مسلسل الطاووس مش هيتوقف عشان قيم الأسرة المصرية..هيتوقف عشان رجع العين على قضية ولاد البهوات!".



وأضاف: "بعد ما كانت الناس قربت تنسى والموضوع يتميع.. ولاد البهوات زي الطفل ابن المستشار..عارفك يلا".



تامر حمزة

كما دعم المخرج تامر حمزة أبطال مسلسل حيث كتب عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: "فيما يخص مسلسل الطاووس، هو ايه دور المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، ومين أعضاءه، وإيه هو الكود اللي وضعينه للأخلاق العامة، ومين شارك في وضع الكود ده، وهل صناع الدراما يطبق عليها هذا الكود، طب بلغوا الصناع بده قبل ما يشتغلو، سواء جهات إنتاجية أو نقابات او مخرجين او مؤلفين، ممكن اللجنه تعلن عن المشاهد اللي اخلت بالذوق العام اللي بيقولو عليه".





وقال: "أشك ان في اساسا شوت واحد موجود، لا المنتجه ولا المخرج بيسمحوا باي شي يمس البيت المصري وده باين من سابق اعمالهم، ده غير وجود سيده المسرح العربي الفنانه سميحه ايوب، اللي لو اساسا في لجنه لوضع ضوابط اعلاميه ستكون هي اول من يتراس هذه اللجنه، والفنانه سهر الصايغ والفنان جمال سليمان الي مافيش شوط طول تاريخهم الفني مس اذن وعين المشاهد، وباقي ابطال العمل كلهم لم يصدر من اي منهم يوما ما جمله مست المشاهدين،والمسلسل نفسه بيطرح قضيه مهمه وخطيره بتناول محترم جدا باحترافيه علي اعلي مستوي،فاياريت اللجنه تعلن اسباب قرارها علشان نفهم بتفكر ازاي، بالمره نبقي عارفين ان في سلطه اعلي من الرقابه نبقي نرجعلها نستاذنها في شغلنا قبل ما نذيعه وهي تقول ذيع ولا ماتذيعشي".



حازم متولي

كما تضامن السيناريست حازم متولي مع اسرة مسلسل "الطاووس" عبر حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك، قائلا:"أدعم مسلسل الطاووس وأي عمل إبداعي أو فكري مقدم بأي وسيلة يحمل أي رأي أو وجهة نظر من التعرض لأي نوع من ممارسات فرض أي مستوى من #الوصايه بأي توجه أو مسمى أو مبرر".



محمد سيد بشير

كما دعم السيناريست محمد سيد بشير، مسلسل "الطاووس" عبر حسابه بالفيس بوك، قائلا" أدعم مسلسل الطاووس، كفاية عبث بقي".



يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.













دعم عدد من نجوم الفن وصناع مسلسل "الطاووس"، بطولة النجم جمال سليمان وإخراج رؤوف عبد العزيز، تحت هاشتاج يحمل اسم "ادعم _ مسلسل _ الطاووس"، وذلك الهجوم الذي تعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا"، من بعض المطالبات بإيقاف عرضه عبر شاشات القنوات الفضائية.