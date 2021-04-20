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عضو "الشيوخ": مشروع قانون تطوير الثانوية العامة به عوار دستوري

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 06:57 ص
طارق نصير
طارق نصير
شيماء حسن
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قال طارق نصير، عضو مجلس الشيوخ، إن حزب حزب حماة وطن أجرى حوارا مع المختصين حول تعديل قانون الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع به عوار دستوري ويتعارض مع مجانية التعليم.

وأضاف "نصير" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الاثنين: "عدم حضور وزير التربية والتعليم لجلسة مناقشة المشروع وإرسال أحد ينوب عنه لم يكن على دراية كافية بمناقشات اللجنة كان خطئًا".

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "وجود عوار دستوي في بعض مواد القانون يتعلق بالمادتين 9 و19 التي تتعارض مع مجانية التعليم، والوزير أبدى مرونة في تعديل مواد مشروع القانون ولكنها كانت خطوة متأخرة وكان من الواجب أن يحضر ويناقش في لجنة التعليم المتخصصة".

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