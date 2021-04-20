عضو "الشيوخ": مشروع قانون تطوير الثانوية العامة به عوار دستوري

قال طارق نصير، عضو مجلس الشيوخ، إن حزب حزب حماة وطن أجرى حوارا مع المختصين حول تعديل قانون الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع به عوار دستوري ويتعارض مع مجانية التعليم.





وأضاف "نصير" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الاثنين: "عدم حضور وزير التربية والتعليم لجلسة مناقشة المشروع وإرسال أحد ينوب عنه لم يكن على دراية كافية بمناقشات اللجنة كان خطئًا".



