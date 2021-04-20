"الري" تكشف حجم المياه التي ستصل مصر عقب الملء الثاني للسد

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن إثيوبيا تقوم بإجراءات أحادية في ملء سد النهضة دون الرجوع لدولتي المصب، رغم أن نهر النيل هو نهر دولي عابر للحدود ويخضع للقوانين الدولية التي من بينها عدم الإضرار بدولتي المصب.



وأوضح غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد أن إثيوبيا قامت بتخفيض منسوب المياه أمام سد النهضة بهدف تنفيذ عملية الملء الثاني، معلقا: الجانب الأثيوبي يدعي أن الفتحتان كافيتين لتوفير الاحتياجات المائية لدولتي المصب؛ وهذا أمر كاذب تماما.. إحنا متعودين شهري 7 و8 من كل عام إن إجمالي ما يصلنا 22 مليار متر مكعب.. والفتحتين أقصى تصرفاتهم 50 مليون في اليوم وستنخفض إلى 25 مليون متر مكعب مع تخفيض منسوب المياه أمام السد يعني ممكن متعديش إلى مليار في شهر الواحد.. يعني خلال 7 و8 هيوصل أقصى حاجة 2 مليار متر مكعب".



وأشار إلى أن تخفيض المياه من 22 مليار إلى 2 مليار متر مكعب سيؤثر سلبا على السودان بالدرجة الأولى ومصر، لافتا إلى أن أثيوبيا لديها مشكلة في بعض التوربينات بجانب مشكلات فنية.



ونوه المتحدث باسم وزارة الري بأن إثيوبيا تصر على إحداث ضرر مائي لمصر والسودان

