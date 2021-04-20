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"تعليم المنيا" تكرم يوسف علاء مخترع الحذاء الذكي للمكفوفين (صور)

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 07:11 ص
الحذاء الذكي
الحذاء الذكي
أحمد الخميسي
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كرم المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، الاثنين، يوسف علاء محمد محمد، الطالب بالصف الثالث الإعدادي بإحدى المدارس الخاصة، لاختراعه الحذاء الذكي للمكفوفين.

وقال وكيل الوزارة، إن الحذاء يُحذر الكفيف قبل اصطدامه بالحواجز أمامه، بديلًا عن العصا البيضاء أو الذكية التي درج استخدامها منذ وقتٍ بعيد، موضحًا أن الاختراع فاز في مسابقة بحث علمي بمعرض القاهره الدولي للابتكار وصعد للتنافس على مستوى الجمهورية هذا العام في مسابقة أيسف للعلوم والهندسة ISEF 2021.

وحضر التكريم كل من، الدكتور صفوت جارح وكيل المديرية، ومحمد أبوالعيون مدير عام الشؤون التنفيذية، ومديرة المدرسة.
"تعليم المنيا" تكرم يوسف علاء مخترع الحذاء الذكي للمكفوفين (صور)
"تعليم المنيا" تكرم يوسف علاء مخترع الحذاء الذكي للمكفوفين (صور)
"تعليم المنيا" تكرم يوسف علاء مخترع الحذاء الذكي للمكفوفين (صور)
"تعليم المنيا" تكرم يوسف علاء مخترع الحذاء الذكي للمكفوفين (صور)
"تعليم المنيا" تكرم يوسف علاء مخترع الحذاء الذكي للمكفوفين (صور)
"تعليم المنيا" تكرم يوسف علاء مخترع الحذاء الذكي للمكفوفين (صور)

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