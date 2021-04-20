توضيح عاجل من وزارة الري بشأن سد النهضة

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن هناك تلاعب واضح بالأرقام من الجانب الإثيوبي، متابعًا: "نحصل على 22 مليار متر مكعب من المياه في شهر يوليو وأغسطس، وبعد السد سيتحولوا إلى 2 مليار متر مكعب فقط".





وتابع "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "إثيوبيا تضحك على شعبها بجملة توليد الطاقة الكهربائية من الملء الثاني لـ سد النهضة".





وكشف عن أن هناك جفاف طبيعي يحدث، وهناك جفاف صناعي يحدث نتيجة ملء سد النهضة، موضحًا أنه عند تزامن الجفاف الطبيعي مع الجفاف الصناعي ستحدث أزمة كبيرة.





واستكمل: "لو فيه فيضان عالي ممكن تملى إثيوبيا، لكن فيضان منخفض مينفعش تملى، طلبنا دراسات إنشائية من إثيوبيا عن سد النهضة، ولكنها رفضت تقديمها لمصر".





وأكد متحدث الري، أن حديث إثيوبيا عن فوائد سد النهضة للسودان أكاذيب، متابعة: "مصر ما زالت مصرة على اتفاق قانوني ملزم، ويحدد بشكل واضح كل شيء في جميع الحالات".