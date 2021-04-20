Advertisements

توضيح عاجل من وزارة الري بشأن سد النهضة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:07 ص
وزارة الري
وزارة الري
أمنية فوزي
Advertisements
قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن هناك تلاعب واضح بالأرقام من الجانب الإثيوبي، متابعًا: "نحصل على 22 مليار متر مكعب من المياه في شهر يوليو وأغسطس، وبعد السد سيتحولوا إلى 2 مليار متر مكعب فقط".

وتابع "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "إثيوبيا تضحك على شعبها بجملة توليد الطاقة الكهربائية من الملء الثاني لـ سد النهضة".

وكشف عن أن هناك جفاف طبيعي يحدث، وهناك جفاف صناعي يحدث نتيجة ملء سد النهضة، موضحًا أنه عند تزامن الجفاف الطبيعي مع الجفاف الصناعي ستحدث أزمة كبيرة.

واستكمل: "لو فيه فيضان عالي ممكن تملى إثيوبيا، لكن فيضان منخفض مينفعش تملى، طلبنا دراسات إنشائية من إثيوبيا عن سد النهضة، ولكنها رفضت تقديمها لمصر".

وأكد متحدث الري، أن حديث إثيوبيا عن فوائد سد النهضة للسودان أكاذيب، متابعة: "مصر ما زالت مصرة على اتفاق قانوني ملزم، ويحدد بشكل واضح كل شيء في جميع الحالات".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الري سد النهضة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ حوالي 7 ساعات

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 12 ساعة

بشرة سارة للأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ أقل من ساعة

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم الصفقة السحرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يهزم الأهلي 18-17 ويفوز بدوري اليد

منذ ساعة الا ربع

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 23 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على الأندية المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ ثلث ساعة

أول تعليق من برشلونة على مشاركته في دوري السوبر الأوروبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أمامنا أسبوع.. وزير الري يكشف مستجدات سد النهضة

"بمثابة قنبلة ذرية".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن سد النهضة

3 رسائل عاجلة من إثيوبيا بشأن سد النهضة.. أحدهم عن الملء الثاني

اكتمال الملء الثاني في هذا الموعد ورسالة مصرية مهمة.. آخر مستجدات سد النهضة

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

"الري" تكشف أضرار انهيار سد النهضة على مصر والسودان (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

10:37 م

عاجل.. الزمالك يهزم الأهلي 18-17 ويفوز بدوري اليد

11:33 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

05:56 م

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

09:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر