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باسل خياط يصدم مشاهديه مجددًا بجريمة في "حرب أهلية"

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:20 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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يصدم باسل خياط، في شخصية الطبيب النفسي يوسف، مشاهدي حرب أهلية بعدما يرتكب جريمة خيانة جديدة لزوجته فريدة (أروى جودة) لكن هذه المرة مع صديقتها نادين (سينتيا خليفة) وكشفت عنها تمارا (جميلة عوض) في نهاية الحلقة السابعة.


ويثير يوسف خوف أخته بعدما تخبره عن أنها ستتزوج شخص مجهول حيث يرفض زواجها بدعوى أن كل ما يخطط له من أجل مستقبلها ولن يقبل أن تتزوج من أي شخص.


جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يصدم فيها باسل مشاهدي حرب أهلية فقد كشفت الحلقات السابقة عن تخليه عن أخته من أجل مال والدته وخداعه لمريم (يسرا) وإيهامها أنها مريضة حتى تمكن من سرقة ممتلكاتها وبعدها طلقها.


حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

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