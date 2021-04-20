رئيس لجنة التعليم بـ"الشيوخ": نؤيد مجانية التعليم بنسبة 100%

كشف الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، تفاصيل رفض المجلس مشروع قانون التعليم الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم، قائلًا: "المجلس ليس ضد تطوير التعليم، ويقف مع مجانية التعليم بنسبة 100% في إطار رفع المعانة والضغوط عن المواطنين"





وتابع "دعبس"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن اول بند في مشروع قانون التعليم الجديد يتحدث على أن الثانوية ستكون تراكمية لمدة 3 سنوات بدلاص عمن عام واحد، وهذا يمثل ضغط نفسي وعصبي على الطالب وولي الامر.





وأضاف: "مش معقولة ناخد حاجة من أمريكا ونطبقها عندنا، وما ينفعش نحمل الناس أكثر من طاقتهم في الثانوية العامة ونخليها 3 سنين بدلًا من عام واحد"



