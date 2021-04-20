"الري": الهدف الوحيد من سد النهضة دعاية إعلامية وسياسية (فيديو)

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن إثيوبيا تدعي بأنها تقوم بالملء الثاني لسد النهضة لتوليد الكهرباء، معلقا: "أديس إبابا قامت بالملء العام الماضي.. فين الكهرباء!!.. وسيتم الملء للعام الحالي ولن تولد كهرباء بسبب تعطل 13 توربين".





وتابع غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد أن إثيوبيا تصر على إحداث ضرر مائي لمصر والسودان.





ونوه بأن المشكلة الأساسية أن إثيوبيا غير جادة في اتفاقاتها، مؤكدا أنه لا توجد مشكلة لدى مصر بشأن التنمية لكن دون الإضرار بمصر.





وأضاف أن أثيوبيا تتهرب من عقد اتفاق قانوني ملزم، منوها بأن مصر قامت بمشروعات للتعامل مع صدمة الملء الثاني ولكن مازالت مصرة على الاتفاق لحفظ الحقوق المائية للأجيال القادمة، معقبا: "ممكن بعد 20 سنة يحصل جفاف شديد وفيضان منخفض والجانب الإثيوبي يكون السد عنده مليان، ومش عايز يخرج المياه عشان يخفف حالة الجفاف الحادة الموجودة.. لكن لو في اتفاق سيكون هناك كلام وقرار ملزم لجميع الأطراف".





ونوه بأن مصر اتجهت لمجلس الأمن لكون نهر النيل نهر دولي ويخضع للقانون الدولي، مشددا على أن الإجراءات الاحادية التي تقوم بها أثيوبيا مخالفة للقانون الدولي.





وأضاف أنه تم رصد عدة مشكلات في إنشاء السد، من بينها صب الخرسانات على عدة مراحل"، معقبا: "معايير الفنية للسد متدنية للغاية".



