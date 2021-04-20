وكيل"خطة النواب": 5 وزارات ستحصل على النصيب الأكبر من الموازنة الجديدة

قال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تستعد لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 2022، وذلك بعد أن أحال المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس مشروع القانون للجنة لمناقشته وإعداد تقرير بشانه لعرضه على المجلس.





وأضاف "سالم" في تصريح خاص لـ " الفجر " أن اللجنة في انتظار إلقاء البيان المالي والاحصائي من قِبل وزيرا التخطيط والمالية حتي يتم وضع جدول زمني لمناقشة الموازنة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد إلقائهما البيان المالي.





وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن كل من وزاة الصحة، والتعليم، والتضامن الإجتماعي، والتموين، والنقل والموصلات، سوف يحصلون على النصيب الأكبر من مخصصات الموازنة الجديدة، مؤكدًا أن الوزارات التي تمُس المواطن بشكل مباشر على رأس أولويات اللجنة أثناء مناقشة الموازنة.





وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أحال خلال الجلسة العامة، الأسبوع الماضي، مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة لعام 20212022 إلى لجنة الخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية لعام 20212022 العام الرابع فى خطة التنمية المستدامة.



