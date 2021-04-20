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نائب بـ"الشيوخ": مشروع قانون تطوير الثانوية العامة يضيف أعباء جديدة على أولياء الأمور

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 07:55 ص
محب الرافعي
محب الرافعي
شيماء حسن
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قال محب الرافعي، عضو مجلس الشيوخ ووزير التعليم الأسبق، إن مشروع قانون تطوير الثانوية العامة به عوار دستوري في المادتين 9 و19، كما أنه يضع عبئ وضغط على الأسر المصرية بجعل الثانوية العامة على ثلاث سنوات بدل من سنة واحدة.

وأضاف "الرافعي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" أن لجنة التعليم بها نخبة من الأكاديميين والخبرات ودرست تعديل القانون بشكل مكثف، مشيرًا إلى أن مشروع التطوير يضع أولياء الأمور تحت طائلة الأعباء المادية.

وأشار إلى أن نظام التحسين يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، موضحًا أن معيار تطوير التعليم يقاس بجودة المناهج والمعلمين والمدارس وليس بعدد السنوات.

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قانون الثانوية العامة بوابة الفجر الفجر

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