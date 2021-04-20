شاهد.. ملخص الحلقة السابعة من "القاهرة كابول"









شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "القاهرة كابول"، الكثير من المفاجآت والصدمات، منها مقتل ابن الشيخ رمزي، صدمة طارق كساب عندما علم بمخطط الشيخ رمزي، وغيرها من الأحداث المثيرة.يرصد "الفجر الفني" أبرز أحداث الحلقة السابعة من "القاهرة كابول":منال تعاتب رمزي:أرسلت منال لرمزي رسالة صوتية، تعاتبه فيها وتطلب منه الرجوع عن طريق الإرهاب، وتحذره من عواقب مايقوم بهرمزي يكشف مفاجأة:كشف رمزي عن مفاجأة مدوية، أثناء تسجيل طارق كساب لقاءً إعلاميا معه، معترفًا فيه بمسئوليته عن واقعة إغتيال المخرج والمؤلف خالد عبد الرحمن.صدمة طارق:بدت الصدمة واضحة على وجه طارق عندما علم بذلك، نظرًا لما تربطهم من صداقة بينه وبين كل من خالد ورمزي وضابط المخابرات عادل.رمزي يتوعد باستهداف الكنائس:يتوعد الشيخ رمزي خلال لقائه المسجل مع طارق كساب باستهداف الكنائس ونشر الرعب والإرهاب.موت ابن رمزي:انتهت الحلقة السابعة على خبر مفجع للشيخ رمزي، وهو مقتل ابنه، وهو بين يديه.