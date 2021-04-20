Advertisements

شاهد.. ملخص الحلقة السابعة من "القاهرة كابول"

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 02:06 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "القاهرة كابول"، الكثير من المفاجآت والصدمات، منها مقتل ابن الشيخ رمزي، صدمة طارق كساب عندما علم بمخطط الشيخ رمزي، وغيرها من الأحداث المثيرة.

يرصد "الفجر الفني" أبرز أحداث الحلقة السابعة من "القاهرة كابول":



منال تعاتب رمزي:

أرسلت منال لرمزي رسالة صوتية، تعاتبه فيها وتطلب منه الرجوع عن طريق الإرهاب، وتحذره من عواقب مايقوم به


رمزي يكشف مفاجأة:


كشف رمزي عن مفاجأة مدوية، أثناء تسجيل طارق كساب لقاءً إعلاميا معه، معترفًا فيه بمسئوليته عن واقعة إغتيال المخرج والمؤلف خالد عبد الرحمن.

صدمة طارق:

بدت الصدمة واضحة على وجه طارق عندما علم بذلك، نظرًا لما تربطهم من صداقة بينه وبين كل من خالد ورمزي وضابط المخابرات عادل.

رمزي يتوعد باستهداف الكنائس:

يتوعد الشيخ رمزي خلال لقائه المسجل مع طارق كساب باستهداف الكنائس ونشر الرعب والإرهاب.


موت ابن رمزي:


انتهت الحلقة السابعة على خبر مفجع للشيخ رمزي، وهو مقتل ابنه، وهو بين يديه.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فتحي عبد الوهاب طارق لطفي خالد الصاوي القاهرة كابول على التليجرام القاهرة كابول الحلقة السادسة القاهرة كابول الحلقة الثانية القاهرة كابول الحلقة الثالثة القاهرة كابول الحلقة الاولي القاهرة كابول الحلقة 2 القاهرة كابول الحلقة السادسة الحلقة السابعة من القاهرة كابول الحلقة السابعة الحلقة الرابعة الحلقة الخامسة القاهرة كابول الحلقة الخامسة الحلقة الثانية الحلقة الثالثة الحلقة الاولي

أخبار تهمك

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يوم

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري من بيريز على إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يهزم الأهلي 18-17 ويفوز بدوري اليد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أحمد موسي ينفعل على الهواء بسبب إصابات كورونا في سوهاج (فيديو)

منذ ساعة و 8 دقيقة

أول تعليق من برشلونة على مشاركته في دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة": حظر التجول لن يقلل زيادة إصابات كوورنا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يوم

"الري" تكشف حجم المياه التي ستصل مصر عقب الملء الثاني للسد

منذ 36 دقيقة

بدرجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد حول طقس 8 رمضان

منذ أقل من ساعة

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

بطلب من الخطيب.. جلسة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 40 مريضا بكورونا وارتفاع في الإصابات اليومية

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

ظهور أحمد رزق.. مفاجآت كثيرة فى الحلقة الأولي من "القاهرة كابول"

مبايعة الشيخ رمزي للخلافة.. ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل "القاهرة كابول"

مفاجأة الحلقة الثالثة من "القاهرة كابول".. ظهور الفنانة الراحلة احلام الجريتلي

تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 3 وموعد عرض الجديدة والقنوات الناقلة

حنان مطاوع تعترف بحبها لطارق لطفي.. أبرز أحداث الحلقة الرابعة من "القاهرة كابول"

شاهد.. ملخص الحلقة الرابعة لمسلسل "القاهرة كابول"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 40 مريضا بكورونا وارتفاع في الإصابات اليومية

12:50 ص

تعليق ناري من بيريز على إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

02:00 ص

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

10:37 م

بطلب من الخطيب.. جلسة بين الأهلي والزمالك

12:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر