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متحدث الري: "كل توربينات سد النهضة فيها مشاكل"

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 02:58 ص
توربينات سد النهضة
توربينات سد النهضة
كساب أحمد
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قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن إثيوبيا تصر على ملء سد النهضة دون التوافق مع مصر وتوقيع اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، مشيرًا إلى أن متوسط إيراد نهر النيل من النيل الأزرق في شهر أغسطس يقدر بـ22 مليار متر مكعب، ومع بناء سد النهضة، من المتوقع أن يصل لمصر خلال شهري يوليو أغسطس 2 مليار متر مكعب بدلا من 22 مليار.

ولفت "غانم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، إلى أن مصر طلبت زيادة فتحات سد النهضة إلى أربع فتحات، ولكن إثيوبيا أثرت على فتحتين فقط، وهذا يظهر بأن هناك تعمدًا بالإضرار من الجانب الإثيوبي بدولتي المصب.

وأشار إلى أن الهدف من قيام إثيوبيا بالملء الثاني هو الشو الإعلامي، خاصة أن التوربينات الخاصة بالسد غير جاهزة للتشغيل، خلاف أن إثيوبيا لم تستفد من عملية الملء الأول في توليد الكهرباء، معقبًا: "توربينات سد النهضة كلها فيها مشاكل ومش شغالة، والهدف من الملء الثاني الاستعراض سياسي أكثر من أي شيء آخر".

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