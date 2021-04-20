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أول تعليق لـ وزير التعليم على جلسة مجلس الشيوخ
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:25 ص
هدى عبدالرازق
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عقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على رفض مجلس الشيوخ تعديل مشروع قانون الثانوية العامة، قائلا: "مفيش قانون اسم قانون الثانوية العامة الجديد.. في قانون للتعليم سنة 81، وقدمنا تعديلات في مادة واحدة تعود على المستقبل".
وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، إلى أنه تم مناقشة تحفظات للنواب على عدد من النقاط تتعلق بدستورية الرسوم، وتقرر الحديث عن هذه النقاط في وقت آخر.
وأكد أن من يثار عن الامتحانات لا أساس له من الصحة، ولا تغيير في نظام الامتحانات او معدها حيث ستعقد في شهر يوليو المقبل.
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