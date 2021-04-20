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أحمد موسي: "إثيوبيا عايزه تعطي مصر المياه بالقطارة" (فيديو)

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:33 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إنه خلال شهرين من الأن إثيوبيا ستضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع فيما يخص سد النهضة، منوها بأن إثيوبيا تلقي المسئولية على مصر والسودان.

وتابع "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزير الخارجية ينقل رسائل من الرئيس السيسي إلى عدة دول أفريقية بشأن موقف مصر بالنسبة لسد النهضة، لافتا إلى أن خطورة ما تنفذه إثيوبيا اليوم بشأن سد النهضة تظهر نتائجه بعد عشرات السنين، حيث إن مصر تنفق المليارات سنويا على توفير مياه صالحة للشرب.

وأوضح الإعلامي، أن مصر تتحرك على كل الأصعدة، حيث نتعامل مع دولة لا تلتزم بأي إجراءات أو اتفاقيات أو قوانين دولية، مؤكدا أن أديس أبابا غير جادة ولا تريد الوصول لأي اتفاق.

وأكد أن إثيوبيا تريد إتمام الملء الثاني ومن ثم الملء الثالث والرابع حتى يصبح مثل حنفية المياه تفتحها وقتما شاءت لتهب مصر منها المياه، معلقا: "إثيوبيا عايزة تعطي لنا المياه بالقطارة وقت ما تريد.. تفتح وتقفل الحنفية كما تشاء وتبنى سدود تانية"، لافتا إلى أن موضوع سد النهضة هدفه سياسي وليس بغية توليد الكهرباء لعدم جاهزيته لتوليد الكهرباء.

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سد النهضة بوابة الفجر الفجر أحمد موسى

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