يحيى الدرع يعرب عن سعادته بعد التتويج بالدوري

أعرب يحيى الدرع لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك عن سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري المحترفين.





وقال الدرع في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك: “التتويج بالبطولة جاء عن استحقاق، كنا الأفضل طوال الموسم”.





وأضاف الدرع :”الجميع قدم أفضل ما لديه، منذ بداية البطولة هدفنا كان واحدا وهو التتويج وتحقق اليوم.. وأمامنا تحديات قادمة نسعي لتحقيقها”.





وكان الفريق قد حقق الفوز على الأهلي بنتيجة ١٨/١٧ ليتوج بلقب الدوري رقم ١٧ في تاريخه.



