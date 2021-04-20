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يحيى الدرع يعرب عن سعادته بعد التتويج بالدوري
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:23 ص
رامي بشاي
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أعرب يحيى الدرع لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك عن سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري المحترفين.
وقال الدرع في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك: “التتويج بالبطولة جاء عن استحقاق، كنا الأفضل طوال الموسم”.
وأضاف الدرع :”الجميع قدم أفضل ما لديه، منذ بداية البطولة هدفنا كان واحدا وهو التتويج وتحقق اليوم.. وأمامنا تحديات قادمة نسعي لتحقيقها”.
وكان الفريق قد حقق الفوز على الأهلي بنتيجة ١٨/١٧ ليتوج بلقب الدوري رقم ١٧ في تاريخه.
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