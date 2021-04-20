اليوم.. "صحة الشيوخ" تناقش أوضاع هيئات التمريض والعاملين بالقطاع الصحي

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد جزر، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة تحسين أوضاع هيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.





كما تناقش اللجنة في اجتماعها، سُبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وكذلك المشكلات والرؤي الخاصة لدعم هذه الصناعة والإرتقاء بها.





وكان اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، استأنفت اجتماعاتها، على مدار الأسبوع الجاري لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المُحالة إليها من قِبل مجلس النواب لإعداد تقرير بشأنها وعرضه علي المجلس.



