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اليوم.. أحمد خالد صالح يتلقى عزاء والدته

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:41 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يقيم الفنان أحمد خالد صالح، عزاء والدته الدكتورة هالة زين العابدين، أرملة الفنان الراحل خالد صالح، وحماة الفنانة هنادي مهنا اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يستقبل أحمد خالد صالح العزاء بمسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، بدءًا من الساعة التاسعة والنصف مساء وذلك عقب صلاة العشاء.

يذكر أن الدكتورة هالة زين، والدة الفنان أحمد خالد صالح، وأرملة الفنان الراحل خالد صالح، توفيت خلال الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

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عزاء خالد صالح الفجر الفني

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