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تعليق قوي من أحمد الأحمر بعد الفوز على الأهلي

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعرب أحمد الأحمر لاعب وقائد فريق كرة اليد بنادي الزمالك عن سعادته البالغة بعد الفوز على الأهلي والتتويج ببطولة الدورى.

وقال الاحمر في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك عقب انتهاء المباراة: “الحمد لله على الفوز في مواجهة اليوم،  حققنا بطولة غالية علينا ، جاءت بعد مجهود كبير من الجهاز الفني واللاعبين على مدار الموسم”.

وأضاف قائد يد الزمالك: “الفريق فاز بالدوري عن استحقاق ، والجميع بذل مجهودا كبيرا منذ بداية البطولة.. مبروك لجماهير نادي الزمالك العظيمة على التتويج بالبطولة والفوز على الأهلي، فهم دائماً يقفون خلف الفريق ولديهم ثقة كبيرة في كل اللاعبين”.

 كان الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك  قد فاز على الأهلي بنتيجة  18 – 17 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر، باللقاء الفاصل للبطولة ليتوج بلقب الدورى للمرة الـ17 في تاريخه.

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