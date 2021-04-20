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أول تعليق من محمود البنا بعد إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث محمود البنا، الحكم المصري وحكم لقاء القمة بين الأهلي والزمالك أمس الأحد، إن الأمور في لقاء القمة كانت تسير بشكل جيد.

وأكد محمود البنا في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" على قناة الشمس أنه لا يعتمد على تقنية الفيديو في المباريات من أجل التركيز في قرارته وعدم حدوث أي خطأ.

وتابع: "نستعد بشكل جيد من الناحية البدنية والناس متخيلة أن الحكم مثل الملاك ولا يخطأ".

وأشار: "الأمور لم تكن سهلة في لقاء القمة أمس لأنها المباراة الأولى بحكام مصريين".

وأتم: "التحكيم في أفريقيا أسهل من القمة لأن الأخطاء في أفريقيا تترك البلد ولكن القمة أنت أمام الجماهير دائمًا".

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